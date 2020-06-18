На Закарпатті новонародженого назвали Зеленський

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 14:11

Ім’я доповнило довгий список незвичних імен, які українські батьки дають своїм дітям.

Новину передає «Преса України».

В Закарпатській області новонародженого хлопчика назвали Зеленський. Дитина народилася ще у травні. Так, тепер Зеленський доповнив список рідкісних імен, які українські батьки дають своїм дітям. Про це зазначає видання «Газета».

У пресслужбі Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції нагадали, що українці також дають дітям такі незвичні імена як Дем'ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар і Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.

До слова, протягом перших 5 місяців відділи державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатської області зареєстрували 5 398 новонароджених.