На Закарпатті новонародженого назвали Зеленський

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Ім’я доповнило довгий список незвичних імен, які українські батьки дають своїм дітям.
Новину передає «Преса України».
В Закарпатській області новонародженого хлопчика назвали Зеленський. Дитина народилася ще у травні. Так, тепер Зеленський доповнив список рідкісних імен, які українські батьки дають своїм дітям. Про це зазначає видання «Газета».
У пресслужбі Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції нагадали, що українці також дають дітям такі незвичні імена як Дем'ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар і Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.
До слова, протягом перших 5 місяців відділи державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатської області зареєстрували 5 398 новонароджених.
15:08: За ініціативи Зеленського в Україні з’явився День фермера
14:44: Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум
14:27: Українські випускники не здаватимуть державну підсумкову атестацію
13:00: Під килимом президент дав команду валити прем’єра і Кабмін – Тимошенко
12:25: Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука
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