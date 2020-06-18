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На Закарпатті новонародженого назвали Зеленський

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 14:11
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На Закарпатті новонародженого назвали Зеленський

Ім’я доповнило довгий список незвичних імен, які українські батьки  дають своїм дітям. 

Новину передає «Преса України». 

В Закарпатській області новонародженого хлопчика назвали Зеленський. Дитина народилася ще у травні. Так, тепер Зеленський доповнив список рідкісних імен, які українські батьки дають своїм дітям. Про це зазначає видання «Газета».

У пресслужбі Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції нагадали, що українці також дають дітям такі незвичні імена як Дем'ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар і Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.

До слова, протягом перших 5 місяців відділи державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатської області зареєстрували 5 398 новонароджених.

 

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