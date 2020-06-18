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У Японії знайшли тіло українського спортсмена

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 13:37
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У Японії знайшли тіло українського спортсмена

37-річний Олексій Борисенко намагався підкорити гору Фудзі.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що на горі Фудзі, Японія, було знайдено тіло українського спортсмена. Мова йде про 37-річного Олексія Борисенко. Його шукали з лютого.

За даними інформагентства Kyodo, яке посилається на поліцейське управління міста Фудзі-Йосіда, посольство України звернулось до поліції 7 березня. Тоді була інформація про те, що спортсмен міг спробувати самотужки здійснити сходження на гору.

Відомо, що тіло українця знайшли 12 травня. Опізнане воно було лише зараз. До слова, Олексій Борисенко – бігун та тренер з лижного спорту. У Токіо він прибув для участі в міжнародному марафоні. Марафон в результаті скасували через пандемію.

Варто зазначити, що до липня сходження на 3776-метрову гору Фудзі не дозволене через нестійкі погодні умови.

 

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