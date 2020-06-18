Під килимом президент дав команду валити прем’єра і Кабмін – Тимошенко

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 13:00

Юлія Тимошенко розкритикувала правлячу партію «Слуга народу» та президента Володимира Зеленського. Так, вона закликала до дій сильних людей та патріотів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, лідер фракції «Батьківщина» заявила про провал президентською фракцією «Слуга народу» програми дій уряду. За її словами, 72 депутати з команди президента Зеленського фактично відправили уряд у відставку.

«Це означає, що під килимом президент дав команду валити прем’єра і Кабмін. Так Володимир Зеленський списує свої провали в економіці на уряд, вже третій. Хоча всім очевидно – персональну відповідальність за все, що відбувається в країні, несе президент, який має абсолютну владу», - заявила вона.

Тимошенко також зазначила, що Володимир Зеленський винен за «корупцію у податковій та на митниці, недоотримані 70 мільярдів гривень доходів до бюджету, передачу країни під зовнішнє управління». Депутат ВРУ додала, що прийшов час патріотам та сильним людям діяти.