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Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 12:25
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Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука

На голосуванні ВРУ не назбиралась достатня кількість голосів.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 червня, народні обранці України не підтримали відставку лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука. Голос «за» те, щоб політик-музикант склав мандат, віддали всього 175 депутатів.

Варто зазначити, що під час голосування у ВРУ стався конфлікт в результаті спікер Дмитро Разумков оголосив перерву.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук заявляв, що складає повноваження народного депутата. Це вже вдруге з часів обрання політик відмовляється від мандату. Як відомо, у 2007 році він зайшов у ВРУ з блоком «Наша Україна — Народна самооборона». Через кілька місяців він склав повноваження.

Тепер же місце вакарчука мала зайняти Аліна Свідерська. 

 

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