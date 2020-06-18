Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 12:25

На голосуванні ВРУ не назбиралась достатня кількість голосів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, народні обранці України не підтримали відставку лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука. Голос «за» те, щоб політик-музикант склав мандат, віддали всього 175 депутатів.

Варто зазначити, що під час голосування у ВРУ стався конфлікт в результаті спікер Дмитро Разумков оголосив перерву.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук заявляв, що складає повноваження народного депутата. Це вже вдруге з часів обрання політик відмовляється від мандату. Як відомо, у 2007 році він зайшов у ВРУ з блоком «Наша Україна — Народна самооборона». Через кілька місяців він склав повноваження.

Тепер же місце вакарчука мала зайняти Аліна Свідерська.