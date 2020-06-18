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На голосуванні ВРУ не назбиралась достатня кількість голосів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, народні обранці України не підтримали відставку лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука. Голос «за» те, щоб політик-музикант склав мандат, віддали всього 175 депутатів.
Варто зазначити, що під час голосування у ВРУ стався конфлікт в результаті спікер Дмитро Разумков оголосив перерву.
Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук заявляв, що складає повноваження народного депутата. Це вже вдруге з часів обрання політик відмовляється від мандату. Як відомо, у 2007 році він зайшов у ВРУ з блоком «Наша Україна — Народна самооборона». Через кілька місяців він склав повноваження.
Тепер же місце вакарчука мала зайняти Аліна Свідерська.
13:00: Під килимом президент дав команду валити прем’єра і Кабмін – Тимошенко
12:25: Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука
11:13: Україна знову продемонструвала невтішну епідеміологічну картину щодо коронавірусу
10:41: Неизвестные подвиги военного разведчика Анатолия Шария
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