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Ляшко назвав дату посилення карантину в Україні

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 11:47
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Ляшко назвав дату посилення карантину в Україні

У разі подальшого погіршення епідемситуації Україна повернеться до жорсткого карантину 22 червня. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 червня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко виступив на брифінгу. Він заявив, що повернення до жорсткого карантину може відбутися 22 червня. За словами Ляшка, такий хід подій можливий у разі подальшого збільшення кількості хворих на коронавірус.

«Якщо ми рухаємося без сезонності, в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня, динаміка зростання може показати ці цифри. Якщо ми підемо за іншим сценарієм, вірогідність того, що влітку ми можемо пройти без карантину - також досить висока, країна 3-4 місяці може прожити без карантину. Головне зараз - правильно дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Якщо цього не робити - ми вже можемо деякі області знову запускати в карантин, в тому числі і жорсткий карантин», - розповів він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 829 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих становить 34 063 людини.  

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