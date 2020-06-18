Україна знову продемонструвала невтішну епідеміологічну картину щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 11:13

Кількість нових лабораторно підтверджених випадків – 829 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що за останню добу в Україні зафіксували 829 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих тепер становить 34 063 людини. На жаль, з них 966 пацієнтів померли. Також 15 447 хворих одужали.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 1563 випадки;

Волинська область — 1610 випадків;

Дніпропетровська область — 1021 випадок;

Донецька область — 349 випадків;

Житомирська область — 1154 випадки;

Закарпатська область — 1882 випадки;

Запорізька область — 541 випадок;

Івано-Франківська область — 1893 випадки;

Кіровоградська область — 604 випадки;

м. Київ — 4084 випадки;

Київська область — 2119 випадків;

Львівська область — 3398 випадків;

Луганська область — 68 випадків;

Миколаївська область — 323 випадки;

Одеська область — 1188 випадків;

Полтавська область — 287 випадок;

Рівненська область — 2572 випадки;

Сумська область — 236 випадків;

Тернопільська область — 1542 випадки;

Харківська область — 1707 випадків;

Херсонська область — 184 випадки;

Хмельницька область — 587 випадків;

Чернівецька область — 4135 випадків;

Черкаська область — 568 випадків;

Чернігівська область — 448 випадків.

Всього з початку року було перевірено 75 574 повідомлення про підозру на коронавірус.