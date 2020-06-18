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Кількість нових лабораторно підтверджених випадків – 829 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що за останню добу в Україні зафіксували 829 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих тепер становить 34 063 людини. На жаль, з них 966 пацієнтів померли. Також 15 447 хворих одужали.
Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 1563 випадки;
Волинська область — 1610 випадків;
Дніпропетровська область — 1021 випадок;
Донецька область — 349 випадків;
Житомирська область — 1154 випадки;
Закарпатська область — 1882 випадки;
Запорізька область — 541 випадок;
Івано-Франківська область — 1893 випадки;
Кіровоградська область — 604 випадки;
м. Київ — 4084 випадки;
Київська область — 2119 випадків;
Львівська область — 3398 випадків;
Луганська область — 68 випадків;
Миколаївська область — 323 випадки;
Одеська область — 1188 випадків;
Полтавська область — 287 випадок;
Рівненська область — 2572 випадки;
Сумська область — 236 випадків;
Тернопільська область — 1542 випадки;
Харківська область — 1707 випадків;
Херсонська область — 184 випадки;
Хмельницька область — 587 випадків;
Чернівецька область — 4135 випадків;
Черкаська область — 568 випадків;
Чернігівська область — 448 випадків.
Всього з початку року було перевірено 75 574 повідомлення про підозру на коронавірус.
11:13: Україна знову продемонструвала невтішну епідеміологічну картину щодо коронавірусу
10:41: Неизвестные подвиги военного разведчика Анатолия Шария
08:12: МОН озвучило мінімальні ціни для абітурієнтів-контрактників
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