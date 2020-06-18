Крістен Стюарт зіграє британську принцесу Діану

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30-річна зірка «Сутінок» почне зніматись у кіно про принцесу у 2021 році.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, стало відомо, американська зірка кіно Крістен Стюарт зіграє у новому фільму принцесу Діану. Стрічка чилійського режисера Пабло Ларрейн, розповість про розпад шлюбу Діани з принцом Чарльзом. Відповідну інформацію надало голлівудське видання Deadline.
30-річна Стюарт, найвідоміша за її роллю у фільмі «Сага Сутінки», якнайкраще підходить для ролі. Таку думку висловили критики. Зйомки стартують у 2021 році.
Відомо, що фільм покаже початок 1990-х, коли Діана прийняла рішення розлучитися з Чарльзом і зняти себе королівську корону. Нагадаємо також, Чарльз і Діана розлучилися в 1992 році, пробувши в шлюбі 4 роки. Це був безпрецедентний крок для спадкоємці британського престолу. Діана загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році у віці 36 років.
11:13: Україна знову продемонструвала невтішну епідеміологічну картину щодо коронавірусу
10:41: Неизвестные подвиги военного разведчика Анатолия Шария
08:12: МОН озвучило мінімальні ціни для абітурієнтів-контрактників
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