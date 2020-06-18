Неизвестные подвиги военного разведчика Анатолия Шария

zmxn 18 червня 2020, 10:41

... Никогда не писал о Шарие... Когда-то с трудом досмотрел до конца один из его видеороликов... С тех пор этот субъект вызывает у меня стойкое чувство брезгливости... Но на днях решил полюбопытвовать: откуда берутся подобные особы, из чего их пестуют? Ну, из чего именно, я, в принципе, догадываюсь... Но вот откуда они берутся?... Превозмогая отвращение, пришлось идти на поклон к Его Величеству Интернету...

... Откровенно говоря, мои друзья раньше частенько спрашивали меня: "Почему ты ни разу не писал про Шария? Там столько интересного! Ростислав Шапошников утверждает, что Анатолий Шарий - "мусорская сука", "стукач"! Его собственная сестра обвиняет блогера в педофилии! Он поклонник "русского мира", но жить предпочитает подальше от России - в ЕС! Он, не имея бизнеса, содержит свою собственную партию! Напиши!"... Не хочу. Шарий мне не интересен. Чтобы писать о ком-то, даже о кровном враге - мне необходимо его хоть немного уважать. Я опубликовал несколько материалов о Путине, ибо даже в русском фюрере сумел отыскать крупицы того позитива, за которые его можно уважать... Но Шарий из тех людей, здороваясь с которыми, следует надевать резиновые перчатки... Однако, после очередной просьбы своего приятеля, я, на основе анализа деятельности, поступков и высказываний Шария, решил составить короткий социально-психологический портрет его личности.

... Анатолий Шарий, на мой взгляд - это слабая безвольная личность, легко поддающая влиянию извне. Как пример - Шарий много лет "сидел на игле" игромании - это удел слабых. По всей вероятности, в детстве он был замкнутым, беззащитым ребенком, регулярно подвергавшимся физическому насилию со стороны сверстников. Каждый ровесник Шария в юности непременно занимался каким-либо видом восточных единоборств: в начале 90-годов Украину буквально накрыла волна увлечения этими экзотическими видами спорта. У Шария же я не обнаружил ни единого упоминания о каких-либо достижениях в ушу, дзюдо или каратэ. Он был явно "белой вороной", он был "чужим среди своих". Это могло стать серьезной психологической травмой. Еще один пример того, что Шарию хотелось любыми способами подавить в себе чувство собственной неполноценности, это причисление "себя любимого" к славной когорте военных разведчиков. Я не сомневаюсь, что Толик, до 20-ти лет, отправляясь ко сну, клал под подушку пластмассовый пистолет. Вот кусочек из его интервью Елене Коркодым (издание "Детектор М"):

- Вы окончили Институт разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище. Чем эти навыки помогают в работе?

- Ничем.

. Как интересно! Шарий, до этого отвечавший на вопросы журналиста длинными, объемными монологами, неожиданно произносит одно только слово: "Ничем". Странно.. А как много "военный разведчик" мог бы поведать своим обожателям и об учебе в "секретном ВУЗе", и о "работе в тылу врага". Но не поведал. И не поведает... Ибо из Шария такой же военный разведчик, как из Балаева Шарий. Следующий абзац - специально для поклонников "выпускника Института разведки"...



... Анатолий Шарий 1978 года рождения. Это означает, что диплом "разведчика", после окончания "Института разведки", он получил в 2000 году. Уважаемые симпатики Шария, возможно я вас слегка разочарую, но к 2000 году, Киевское высшее танковое инженерное училище не существовало уже восемь (!) лет". Более того, если вы введете в поисковик Гугла фразу: "Институт разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище", то бедняга Гугл, разрыдавшись, выдаст вам одну-единственную строчку - ту самую, из интервью Шария... Кроме Анатолия никому об этом "таинственном" Институте ничего не известно - даже гениальному Гуглу... Поклонники Шария, вы все еще в восторге от личности своего гуру - "несостоявшегося разведчика из несуществующего института"? Он, обычный шарлатан, смешной "лихотронщик" и никчемный аферист - держит вас за "дешевку", за узколобых дураков. Но теперь-то вы хоть знаете, откуда берутся Шарии. Из "Институтов разведки" при танковых училищах... Счастье Шария, что ушел из жизни мой друг и однокашник, легендарный военный разведчик, Герой Советского Союза генерал-майор Игорь Плосконос... Я хорошо знал Игоря. Он бы, прочитав интервью "своего коллеги", просто связал бы самозванца и прилюдно высек прямо на Майдане...

P.S. "Если в конце жизни, миллионы людей скажут о тебе, что ты "фуфло", - зачем тогда вообще жить?..."..

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".