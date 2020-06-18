Озвучена травнева зарплата керівництва ВРУ

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Як виявилось, Разумков та його заступники отримали однакові зарплати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, стало відомо, скільки заробили у травні голова ВРУ Дмитро Разумков та його заступники. Так, Разумкову нарахували 89 270 гривень. Стільки ж отримали перший заступник Руслан Стефанчук та заступниця голови Олена Кондратюк.
Варто зазначити, що у Разумкова, Кондратюк та Стефанчука 47 230 гривень склала заробітна плата. Ще по 42 040 гривень вони отримали на виконання депутатських повноважень за квітень.
Про це розповіли "Українським новинам" в апараті Ради.
08:12: МОН озвучило мінімальні ціни для абітурієнтів-контрактників
07:37: Зеленський попіклувався - Лікарі другої ланки отримають більші зарплати
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