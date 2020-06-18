Озвучена травнева зарплата керівництва ВРУ

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 09:58

Як виявилось, Разумков та його заступники отримали однакові зарплати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, стало відомо, скільки заробили у травні голова ВРУ Дмитро Разумков та його заступники. Так, Разумкову нарахували 89 270 гривень. Стільки ж отримали перший заступник Руслан Стефанчук та заступниця голови Олена Кондратюк.

Варто зазначити, що у Разумкова, Кондратюк та Стефанчука 47 230 гривень склала заробітна плата. Ще по 42 040 гривень вони отримали на виконання депутатських повноважень за квітень.

Про це розповіли "Українським новинам" в апараті Ради.