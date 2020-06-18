Нокаутер з «Сільпо» отримав 7 років в’язниці

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Відвідувач «Сільпо», який одним ударом вбив іншого відвідувача у квітні 2019 року, тепер проведе за гратами сім років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що у Києві засудили відвідувача супермаркету «Сільпо», який в квітні 2019 року одним ударом вбив іншого відвідувача. 35-річний чоловік, як відомо, два тижні переховувався від поліції.
Нагадаємо, між двома чоловіками у черзі за піцою сталась словесна перепалка. Інцидент зафіксували камери спостереження супермаркету.
В результаті один з них вдарив кулаком в голову іншого. 33-річний потерпілий впав без свідомості. Друзі відвезли його додому, де він в результаті і помер. У чоловіка був перелом черепа та пошкодження мозку. Загиблий – уродженець Сумської області.
08:12: МОН озвучило мінімальні ціни для абітурієнтів-контрактників
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