Нокаутер з «Сільпо» отримав 7 років в’язниці

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 09:24

Відвідувач «Сільпо», який одним ударом вбив іншого відвідувача у квітні 2019 року, тепер проведе за гратами сім років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що у Києві засудили відвідувача супермаркету «Сільпо», який в квітні 2019 року одним ударом вбив іншого відвідувача. 35-річний чоловік, як відомо, два тижні переховувався від поліції.

Нагадаємо, між двома чоловіками у черзі за піцою сталась словесна перепалка. Інцидент зафіксували камери спостереження супермаркету.

В результаті один з них вдарив кулаком в голову іншого. 33-річний потерпілий впав без свідомості. Друзі відвезли його додому, де він в результаті і помер. У чоловіка був перелом черепа та пошкодження мозку. Загиблий – уродженець Сумської області.