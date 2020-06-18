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НБУ ослабив офіційний курс гривні до долара

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 08:47
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НБУ ослабив офіційний курс гривні до долара

Офіційна гривня в Україні продемонструвала зміцнення до євро та ослаблення до долара.

Новину передає «Преса України». 

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 18 червня. Сьогодні офіційна гривня ослабла на 3 копійки відносно долара. Вона коштує 26,77 грн.  

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,21 грн. Офіційна гривня зміцніла на 15 копійок від попереднього встановленого банком курсу.

 

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