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МОН озвучило мінімальні ціни для абітурієнтів-контрактників

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 08:12
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МОН озвучило мінімальні ціни для абітурієнтів-контрактників

У міністерстві також пояснили, для чого ввели мінімальні розцінки.

Новину передає «Преса України».

Міністерство освіти і науки оприлюднило на своєму сайті мінімальні ціни контрактного навчання у кожному із 160 підпорядкованих МОН закладів. Мова йде про вищі навчальні заклади.

Так, ціни коливаються від 6 до 47 тисяч гривень на рік. Також у міністерстві наголосили, що у поточному році мінімальна ціна навчання за контрактом не може бути меншою, ніж 60% від фінансування держави. Це означає, що вартість навчання для контрактників становитиме від 6 до 39 тисяч гривень.

Зазначимо також, що у МОН вирішили ввести мінімальну вартість навчання, бо ціна за навчання за контрактом не відповідає витратам, які несе заклад.

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