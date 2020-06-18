Зеленський попіклувався - Лікарі другої ланки отримають більші зарплати

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 07:37

Володимир Зеленський нагадав, що реформа Супрун не запрацювала для лікарів другої ланки. Тому це потрібно виправити.

Новину передає «Преса України».

В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що низька зарплата лікарів другої ланки – це неприпустимо. Тому з 1 першого вересня планується підняти зарплати лікарям, медсестрам і санітарам, які працюють у закладах вторинної ланки.

Відповідну заяву президент зробив на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.

«Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їхні зарплати мізерні. Допоки не запрацює нова система нарахування зарплат у 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні, – зростуть уже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати», – заявив Зеленський.

Очікується, що на підвищення зарплат буде виділено понад 2 млрд грн щомісяця. В результаті лікарі другої ланки отримають до 70% від їхньої тарифної ставки, медсестри і санітари – на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.