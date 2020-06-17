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Дочка Бейонсе номінована на премію BET Her Award

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 14:55
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Дочка Бейонсе номінована на премію BET Her Award

8-річна Блю Айві Картер може отримати нагороду за роботу над піснею «Дівчина з коричневою шкірою».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що Блю Айві Картер, дочка співачки Бейонсе та Джей Зі, номінована на BET Her Award.

Раніше восьмирічна Блю Айві виграла приз BET Soul Train і 2019 NAACP Image Award за свою роботу над треком «Дівчина з коричневою шкірою». Блю Айві записала пісню разом з Бейонсе, SAINt JHN і WizKid. Так, вона є і виконавцем і автором пісні.

Церемонія нагородження BET Her Award відбудеться 28 червня у США.

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