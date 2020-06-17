Кабмін підтримає митників чималими доплатами

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Як і військовослужбовці, вони отримають до 50% доплати до зарплати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що Кабмін запланував встановити митникам доплати на час карантину та 30 днів після нього. Доплата становитиме до 50% до зарплати.
Причина, через яку митників збираються порадувати надбавками, вказана наступна – представники митниці мають безпосередній контакт з населенням. Тому Державну митну службу пропонують долучити до переліку органів, які отримають карантинні доплати.
Раніше на доплату могли розраховувати військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
13:46: Синоптична картина в Україні – Дощі, грози, шквали, град
13:10: Забрати останнє – У «Слузі народу» вирішили обтяжити боржників за комуналку штрафами
12:01: Польща відмовилась відновлювати авіасполучення з Україною
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11:02: Шарій зібрав під Офіс президента армію прихильників – Противники прийшли миттєво
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