Кабмін підтримає митників чималими доплатами

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 14:37

Як і військовослужбовці, вони отримають до 50% доплати до зарплати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що Кабмін запланував встановити митникам доплати на час карантину та 30 днів після нього. Доплата становитиме до 50% до зарплати.

Причина, через яку митників збираються порадувати надбавками, вказана наступна – представники митниці мають безпосередній контакт з населенням. Тому Державну митну службу пропонують долучити до переліку органів, які отримають карантинні доплати.

Раніше на доплату могли розраховувати військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.