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В Одесі на гіпермаркет впав легкомоторний літак

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 14:16
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В Одесі на гіпермаркет впав легкомоторний літак

На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, радник начальника поліції Одеси Руслан Форостяк повідомив про авіакатастрофу. В Малиновському районі впав легкомоторний літак.

«В Одесі проблема, тільки що впав і розбився легкомоторний літак. За попередніми даними, з двох осіб, які перебували на борту, один загинув. Літак впав відразу після виконання зльоту на гіпермаркет, розташований поруч з аеродромом», - розповів Форостяк.

Очевидець аварії розповів, що "швидка" не прибула на місце трагедії протягом 15 хвилин.

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