В Одесі на гіпермаркет впав легкомоторний літак

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На жаль, не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, радник начальника поліції Одеси Руслан Форостяк повідомив про авіакатастрофу. В Малиновському районі впав легкомоторний літак.
«В Одесі проблема, тільки що впав і розбився легкомоторний літак. За попередніми даними, з двох осіб, які перебували на борту, один загинув. Літак впав відразу після виконання зльоту на гіпермаркет, розташований поруч з аеродромом», - розповів Форостяк.
Очевидець аварії розповів, що "швидка" не прибула на місце трагедії протягом 15 хвилин.
13:46: Синоптична картина в Україні – Дощі, грози, шквали, град
13:10: Забрати останнє – У «Слузі народу» вирішили обтяжити боржників за комуналку штрафами
12:01: Польща відмовилась відновлювати авіасполучення з Україною
11:34: Вживаних буде ще більше – Дубілет зібрався вигідно продавати українцям авто
11:02: Шарій зібрав під Офіс президента армію прихильників – Противники прийшли миттєво
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