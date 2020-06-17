Синоптична картина в Україні – Дощі, грози, шквали, град

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 13:46

Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на 18 червня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, український синоптик Наталія Діденко попередила, що у передостанній робочий день тижня, 18 червня, Україна значною частиною території продовжить перебувати в зоні зниженого атмосферного тиску.

В результаті українці можуть очікувати на короткочасні дощі, грози, локальні шквали та град. А саме, на Заході, у північних областях та на Вінниччині.

«На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей завтра - більше сонця, аніж дощових хмар, хіба якось локально в денні години може десь линути», - уточнила вона.

Тим часом стовпчики термометрів покажуть +27+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, у західних областях до +23+28 градусів. У Києві до +30 градусів.