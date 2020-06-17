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Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на 18 червня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, український синоптик Наталія Діденко попередила, що у передостанній робочий день тижня, 18 червня, Україна значною частиною території продовжить перебувати в зоні зниженого атмосферного тиску.
В результаті українці можуть очікувати на короткочасні дощі, грози, локальні шквали та град. А саме, на Заході, у північних областях та на Вінниччині.
«На Сході, у південній частині та в більшості центральних областей завтра - більше сонця, аніж дощових хмар, хіба якось локально в денні години може десь линути», - уточнила вона.
Тим часом стовпчики термометрів покажуть +27+30 градусів, на Сході України до +33 градусів, у західних областях до +23+28 градусів. У Києві до +30 градусів.
13:46: Синоптична картина в Україні – Дощі, грози, шквали, град
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11:02: Шарій зібрав під Офіс президента армію прихильників – Противники прийшли миттєво
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