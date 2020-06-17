Забрати останнє – У «Слузі народу» вирішили обтяжити боржників за комуналку штрафами

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Крім того, українці, які заборгували за комуналку, ризикують залишитися без майна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що депутати президентської фракції «Слуга народу» зареєстрували законопроект, після прийняття якого на українців з боргами за комуналку чекають неприємності. Зокрема, закон дозволить відбирати у боржників водійські права, арештовувати їх майно та забирати частину зарплати.
Авторами такого законопроекту №3613 є Ігор Кривошеєв, Михайло Лаба та Анатолій Костюх. Відомо, що до радикальних заходів вдаватимуться, якщо розмір боргу перевищує встановлену так звану норму.
Для прикладу, щоб забрати у боржника за комуналку квартиру, розмір боргу має становити щонайменше 20 мінімалок, тобто 94,4 тис. грн.
Крім того, українці, яким не вистачає грошей для оплати комунальних послуг, будуть змушені платити ще й штраф від 20 до 50% за непогашення боргу в продовж року, двох, трьох та більше.
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