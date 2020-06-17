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Україна знову отримає від США славнозвісні Javelin

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 12:40
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Україна знову отримає від США славнозвісні Javelin

На цей раз в якості допомоги.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, у посольстві США в Україні повідомили, що українська держава отримає обладнання, боєприпаси і комплекси Javelin. Загальна сума американської допомоги складе понад $60 млн.

Днем раніше, 16 червня, Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання для передачі українським партнерам.

Як відомо, 11 червня Конгрес США дав зелене світло пакету безпекової допомоги для України на поточний рік. Загальна сума допомоги становитиме $250 млн.

Нагадаємо, у минулому році у Конгресі США затвердили рішення про продаж комплексів Javelin Україні на суму 39 мільйонів доларів.

 

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