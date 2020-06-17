Україна знову отримає від США славнозвісні Javelin

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На цей раз в якості допомоги.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, у посольстві США в Україні повідомили, що українська держава отримає обладнання, боєприпаси і комплекси Javelin. Загальна сума американської допомоги складе понад $60 млн.
Днем раніше, 16 червня, Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання для передачі українським партнерам.
Як відомо, 11 червня Конгрес США дав зелене світло пакету безпекової допомоги для України на поточний рік. Загальна сума допомоги становитиме $250 млн.
Нагадаємо, у минулому році у Конгресі США затвердили рішення про продаж комплексів Javelin Україні на суму 39 мільйонів доларів.
13:10: Забрати останнє – У «Слузі народу» вирішили обтяжити боржників за комуналку штрафами
12:01: Польща відмовилась відновлювати авіасполучення з Україною
11:34: Вживаних буде ще більше – Дубілет зібрався вигідно продавати українцям авто
11:02: Шарій зібрав під Офіс президента армію прихильників – Противники прийшли миттєво
10:18: Зеленський закликав зробити попереднє замовлення вакцини від Covid-19
09:40: Плюс 758 хворих на коронавірус – В Україні оновилася статитика
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