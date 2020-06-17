Польща відмовилась відновлювати авіасполучення з Україною

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Також Польща не відновить авіасполучення з Великою Британією, Швецією та Португалією.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що Польща не захотіла відновлювати авіасполучення з Україною. А саме до 30 червня. Рейси, які мали відбутись сьогодні з Києва до Варшави та Кракова і назад, скасували.
Варто зазначити, що Польща дозволила відновити авіаперельоти з аеропортів держав-членів Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі. Виключенням стали Велика Британія, Швеція та Португалія. Обмеження також діятимуть до кінця червня.
Нагадаємо, у Польщі зафіксований 30701 випадок захворювання на коронавірус. З них 1286 летальних випадків.
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