Польща відмовилась відновлювати авіасполучення з Україною

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 12:01

Також Польща не відновить авіасполучення з Великою Британією, Швецією та Португалією.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що Польща не захотіла відновлювати авіасполучення з Україною. А саме до 30 червня. Рейси, які мали відбутись сьогодні з Києва до Варшави та Кракова і назад, скасували.

Варто зазначити, що Польща дозволила відновити авіаперельоти з аеропортів держав-членів Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі. Виключенням стали Велика Британія, Швеція та Португалія. Обмеження також діятимуть до кінця червня.

Нагадаємо, у Польщі зафіксований 30701 випадок захворювання на коронавірус. З них 1286 летальних випадків.