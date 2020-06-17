Вживаних буде ще більше – Дубілет зібрався вигідно продавати українцям авто

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 11:34

Дмитро Дубілет запропонував українцям купувати вживані авто у розстрочку. Також українці зможуть продати свої автомобілі його новій компанії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, колишній міністр Дмитро Дубілет повідомив, що інвестував у новий бізнес вживаних авто, які українці зможуть придбати у розстрочку.

«Компанія називається PlanetAvto. Нею займаються мої колишні колеги під керівництвом Андрія Ковтуна. Зараз компанія обслуговує кредитний портфель близько 1 млрд грн. Я хотів би, щоб ми наростили його до 10 млрд грн протягом 1-3 років», - зазначив він у соцмережі.

Дубілет розповів, що перед продажем авто проходить перевірку. Крім того, у всіх куточках країни є майданчики, де потенційні покупці зможуть особисто подивитися транспортний засіб.

«Ринок кредитування б/у авто мені подобається тим, що він повинен сильно вирости. Банкіри-старожили пам'ятають, що до 2008 року в кредит продавалася приблизно кожна п'ята машина з пробігом. Зараз же лише пару відсотків», - відзначив Дубілет.

За його словами, українці також можуть продати своє авто й отримати всі гроші одразу, а тим часом покупець сплачує розстрочку.