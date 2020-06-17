Шарій зібрав під Офіс президента армію прихильників – Противники прийшли миттєво

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Прихильники Анатолія Шарія звернулися до президента України Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, біля Офісу президента зібралися прихильники партії Анатолія Шарія, які скандують «Країна не Квартал і нам не смішно», «Німий президент», «Бійся закону, не бійся людей». Разом з тим прибули націоналісти з «Демократичної сокири», С14 та «Руху ветеранів України», які влаштували свою акцію «Київ не для Шарія».
До слова, раніше Анатолій Шарій закликав прихильників брати на мітинг дозволені засоби самозахисту.
За попередніми даними, уже відбулися перші сутички між правоохоронцями та підданими лідера С14 Євгена Карася.
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