Зеленський закликав зробити попереднє замовлення вакцини від Covid-19

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 10:18

Особливо наголошується, що Україна повинна отримати вакцини однією з перших.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський розпорядився розпочати діалог щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусу в Україну. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Виступаючи на брифінгу, він зазначив, що керівництву країни важливо аби Україна стала одна з перших, хто використовуватиме вакцину від коронавірусу. При цьому Степанов наголосив, що мова йде про вакцину ,яка пройде всі клінічні дослідження.

До слова, вакцини від коронавірусу збирається продавати компанія Astra Zeneca. За попередніми даними, у компанії було попередньо замовлено 4 млн доз для 4 країн.