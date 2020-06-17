Плюс 758 хворих на коронавірус – В Україні оновилася статитика

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 09:40

За даними РНБО, за добу від коронавірусу померла 31 людина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, у прес-службі РНБО повідомили, що в Україні зафіксовано 33 234 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 758 нових випадків зараження. Також за минулу добу померла 31 людина, а видужали 415 осіб. За весь період померли 943 пацієнти та одужали 14 943 людини.

Тим часом в МОЗ уточнили, що найбільше випадків захворювання у Чернівецькій області — 4082. У Києві 4026 хворих. Найменше у Луганській області – 66.

Ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 1500 випадків;

Волинська область — 1554 випадки;

Дніпропетровська область — 1012 випадків;

Донецька область — 338 випадків;

Житомирська область — 1147 випадків;

Закарпатська область — 1808 випадків;

Запорізька область — 538 випадків;

Івано-Франківська область — 1849 випадків;

Кіровоградська область — 592 випадки;

Київська область — 2078 випадків;

Львівська область — 3227 випадків;

Миколаївська область — 323 випадки;

Одеська область — 1158 випадків;

Полтавська область — 281 випадок;

Рівненська область — 2499 випадок;

Сумська область — 230 випадків;

Тернопільська область — 1510 випадків;

Харківська область — 1652 випадки;

Херсонська область — 183 випадки;

Хмельницька область — 577 випадків;

Чернівецька область — 4082 випадки;

Черкаська область — 564 випадки;

Чернігівська область — 440 випадків.

Інформації з тимчасово окупованих територій немає.