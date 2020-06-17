Плюс 758 хворих на коронавірус – В Україні оновилася статитика

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За даними РНБО, за добу від коронавірусу померла 31 людина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, у прес-службі РНБО повідомили, що в Україні зафіксовано 33 234 випадки захворювання на коронавірус. За добу виявлено 758 нових випадків зараження. Також за минулу добу померла 31 людина, а видужали 415 осіб. За весь період померли 943 пацієнти та одужали 14 943 людини.
Тим часом в МОЗ уточнили, що найбільше випадків захворювання у Чернівецькій області — 4082. У Києві 4026 хворих. Найменше у Луганській області – 66.
Ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 1500 випадків;
Волинська область — 1554 випадки;
Дніпропетровська область — 1012 випадків;
Донецька область — 338 випадків;
Житомирська область — 1147 випадків;
Закарпатська область — 1808 випадків;
Запорізька область — 538 випадків;
Івано-Франківська область — 1849 випадків;
Кіровоградська область — 592 випадки;
Київська область — 2078 випадків;
Львівська область — 3227 випадків;
Миколаївська область — 323 випадки;
Одеська область — 1158 випадків;
Полтавська область — 281 випадок;
Рівненська область — 2499 випадок;
Сумська область — 230 випадків;
Тернопільська область — 1510 випадків;
Харківська область — 1652 випадки;
Херсонська область — 183 випадки;
Хмельницька область — 577 випадків;
Чернівецька область — 4082 випадки;
Черкаська область — 564 випадки;
Чернігівська область — 440 випадків.
Інформації з тимчасово окупованих територій немає.
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