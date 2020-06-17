«Батьківщину» покидає Ольгя Белькова

Аня Мартинюк 17 червня 2020, 08:58

Однопартійці Белькової заявили, що здивовані такому ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що депутат партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» вирішила скласти депутатський мандат. Мова йде про 45-річну Ольгу Белькову.

Колеги народної обраниці заявили, що її рішення стало для них несподіванкою.

«Так, Белькова хоче здати мандат. Таке рішення для нас несподіване», - зазначили джерела в партії.

Тим не менше, деякі колеги зраділи такому ходу подій. Тепер замість Белькової у Раді трудитиметься Сергій Євтушок. Нагадаємо, раніше лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук склав свій мандат.