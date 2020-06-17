Зорян Шкіряк назвав прихильників Стерненка необільшовиками

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Темі масових безладів, влаштованих на тлі судилища над Стерненком Зорян Шкіряк присвятив цілий пост у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк відреагував на зібрання прихильників одеського радикала Сергія Стерненка під Шенчевським судом Києва. Як відомо, захисники інтересів підозрюваного у вбивстві чоловіка влаштували 16 червня безлади.
За словами Шкіряка, масовка Стерненка - це необільшовики, а сценарій дійства написали не в Києві.
«Вони над законом. Ім можна все і ім за це ніколи нічого не буде. А навіть якщо затримають, то вони знають, що кровожерливі «аваківські пси» їх точно відпустять і вони повернуться до своєї улюбленої справи - далі водити свої хороводи», - зазначив він у соцмережі.
Також Зорян Шкіряк додав фото, на яких видно, як поліція лежить на землі.
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