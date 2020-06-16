У Криму заговорили про ажіотаж на російські паспорти

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Відповідну заяву зробив захисник інтересів Путіна на півострові Юхим Фікс.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 червня, російські ЗМІ повідомили, що в анексованому Криму спостерігалися черги за російськими паспортами.
Зокрема, таку заяву зробив так званий віце-спікер парламенту Криму Юхим Фікс. Так, він відповів на заяву МЗС України про те, що кримчан насильно паспортизували.
«На початку квітня 2014 року я йшов по Сімферополю повз будівлю Київської районної ради та там стояла величезна черга кримчан, що вишикувалися за російськими паспортами. Там було чоловік 800», - запевнив Фікс.
Також парламентарій порадив Україні зайнятися своїми проблемами й «не заважати нам робити свою роботу».
14:47: У Польщі двом українцям з коронавірусом загрожує чималий тюремний термін
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