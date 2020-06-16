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Двоє громадян України можуть поплатитися свободою на 8 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що у Польщі двоє громадян України понад 33 рази порушили умови самоізоляції. Відомо, що у чоловіків 45 і 27 років виявили коронавірус.
Як зазначає комендатура поліції міста Кемпно, тепер чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі порушників взято під варту на термін 3 місяці.
14:47: У Польщі двом українцям з коронавірусом загрожує чималий тюремний термін
14:22: Криклій озвучив план зменшити аварійність на дорогах України на 30%
14:06: Ветеран АТО показав момент знищення ворожого снайпера на Донбасі
13:02: Зелені чорти – Ляшко розкритикував владу за скорочення кількості районів
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