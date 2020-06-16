У Польщі двом українцям з коронавірусом загрожує чималий тюремний термін

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 14:47

Двоє громадян України можуть поплатитися свободою на 8 років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що у Польщі двоє громадян України понад 33 рази порушили умови самоізоляції. Відомо, що у чоловіків 45 і 27 років виявили коронавірус.

Як зазначає комендатура поліції міста Кемпно, тепер чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі порушників взято під варту на термін 3 місяці.