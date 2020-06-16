Криклій озвучив план зменшити аварійність на дорогах України на 30%

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Міністр інфраструктури нагадав, що з держбюджету виділена чимала сума на безпеку дорожнього руху.
Новину передає «Преса України».
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на безпеку дорожнього руху в Україні цього річ виділено 3,2 млрд грн. Гроші будуть витрачені на встановлення камери автофіксації на дорогах державного значення та програмне забезпечення, домедичну, екстрену медичну допомогу, спецавтомобілі для служби надзвичайних ситуацій, острівці безпеки, освітлення та безпечні переходи.
«Наша мета – впродовж 2 років зменшити аварійність на дорогах на 30%, тобто щороку близько 1200 людей будемо фактично рятувати через реалізацію цієї держпрограми», - заявив він.
Також міністр очікує, що до 2024 року зниження рівня смертності відбудеться на 40%, а кількість врятованих життів доросте до 1500.
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