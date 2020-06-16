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Андрій Римарук показав, як українські захисники батьківщини ліквідували ворога.
Новину передає «Преса України».
Ветеран АТО та представник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук представив у соцмережі відео, на якому зафіксовано момент знищення українськими військовими ворожого снайпера.
«Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі. Команда фонду Повернись Живим винайшла простий в користуванні, практичний і мобільний пристрій спостереження. Як бачите він хоч трошки, але дає нашим військовим перевагу над рускімі», - зазначив він.
Інтернет-спільнота оцінила коротки ролик.
14:22: Криклій озвучив план зменшити аварійність на дорогах України на 30%
14:06: Ветеран АТО показав момент знищення ворожого снайпера на Донбасі
13:02: Зелені чорти – Ляшко розкритикував владу за скорочення кількості районів
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