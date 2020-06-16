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Ветеран АТО показав момент знищення ворожого снайпера на Донбасі

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 14:06
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Ветеран АТО показав момент знищення ворожого снайпера на Донбасі

Андрій Римарук показав, як українські захисники батьківщини ліквідували ворога. 

Новину передає «Преса України».

Ветеран АТО та представник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук представив у соцмережі відео, на якому зафіксовано момент знищення українськими військовими ворожого снайпера.

«Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі. Команда фонду Повернись Живим винайшла простий в користуванні, практичний і мобільний пристрій спостереження. Як бачите він хоч трошки, але дає нашим військовим перевагу над рускімі», - зазначив він.

Інтернет-спільнота оцінила коротки ролик.

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