Ветеран АТО показав момент знищення ворожого снайпера на Донбасі

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 14:06

Андрій Римарук показав, як українські захисники батьківщини ліквідували ворога.

Новину передає «Преса України».

Ветеран АТО та представник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук представив у соцмережі відео, на якому зафіксовано момент знищення українськими військовими ворожого снайпера.

«Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі. Команда фонду Повернись Живим винайшла простий в користуванні, практичний і мобільний пристрій спостереження. Як бачите він хоч трошки, але дає нашим військовим перевагу над рускімі», - зазначив він.

Інтернет-спільнота оцінила коротки ролик.