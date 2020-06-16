Заради 5G – США послабили санкції щодо Huawei

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 13:28

Причина такого ходу подій – необхідність розвивати 5G.

Новину передає «Преса України».

Міністр торгівлі США Вілбур Росс підтвердив, що адміністрація Дональда Трампа послабить деякі попередні обмеження щодо американських компаній, які співпрацюють з Huawei. Мета американської сторони - сприяти важливим заходам з розробки 5G.

Як зазначили китайські державні ЗМІ, США визнали, що не можуть конкурувати з Китаєм у цій галузі, а тому повинні співпрацювати в інтересах національної безпеки та зовнішньої політики США.

Як зазначає видання CGTN, 5G дуже допоможе у так званій «Четвертій промисловій революції», яка передбачає безпрецедентно швидкі телекомунікаційні системи та подальше повсюдне поширення Інтернету практично у всіх аспектах життя, навіть більше, ніж це вже є.