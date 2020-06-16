Зелені чорти – Ляшко розкритикував владу за скорочення кількості районів

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 13:02

За словами колишнього депутата ВРУ, він йде у парламент аби не допустити «зачистки села».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, колишній депутат ВРУ Олег Ляшко заявив, що не підтримує рішення української влади скоротити кількість адміністративних районів на Чернігівщі та у всій країні. Політик пояснив, для чого потрібні такі нововведення.

«Раніше було близько 500 районів, а вони хочуть залишити лише 130. Це неприроднє об’єднання - знущання над людьми. За одним нещасним папірцем доведеться їздити по 5-6 годин», - розповів він.

Олег Ляшко зауважив, що такий хід подій має на меті зекономити кошти та зачистити села, в результаті забрати землю задарма. Підсумовуючи радикал заявив, що йде в парламент, щоб цього не допустити.

«Не дозволю тим зеленим чортам забути про людей на селі і про корів», - завершив він.

Нагадаємо, раніше Олега Ляшка помічали у кафе в компанії Юлії Тимошенко. За попередніми даними, сторони обговорювали свою можливу співпрацю.