Депутати підтримали закон про креативну індустрію

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На законі наполягав сам президент Володимир Зеленський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 червня, ВРУ прийняла 343 голосами закон про підтримку креативної індустрії в умовах пандемії. Як відомо, на законі під номером 3377 наполягав сам президент Володимир Зеленський.
Згідно з документом, буде введено зменшення плати за наймання та оренду майна на вимогу наймача. Також журналістам телерадіоорганізації дозволять з відповідними документах перебувати в епіцентрах подій (стихійні лиха, аварії, масові безпорядки).
Законом також призупиняється проведення конкурсів Національною радою на період пандемії, а телерадіоорганізації і провайдери на період здійснення заходів, пов’язаних з боротьбою з коронавірусом, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.
12:25: Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука
11:13: Україна знову продемонструвала невтішну епідеміологічну картину щодо коронавірусу
10:41: Неизвестные подвиги военного разведчика Анатолия Шария
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