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Депутати підтримали закон про креативну індустрію

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 12:20
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Депутати підтримали закон про креативну індустрію

На законі наполягав сам президент Володимир Зеленський.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, ВРУ прийняла 343 голосами закон про підтримку креативної індустрії в умовах пандемії. Як відомо, на законі під номером 3377 наполягав сам президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, буде введено зменшення плати за наймання та оренду майна на вимогу наймача. Також журналістам телерадіоорганізації дозволять з відповідними документах  перебувати в епіцентрах подій (стихійні лиха, аварії, масові безпорядки).

Законом також призупиняється проведення конкурсів Національною радою на період пандемії, а телерадіоорганізації і провайдери на період здійснення заходів, пов’язаних з боротьбою з коронавірусом, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

 

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