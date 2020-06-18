Тимошенко підтримала «патріота» Стерненка

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Юлія Тимошенко заявила, що її політсила підтримує підозрюваного у вбивстві активіста Сергія Стерненка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 червня, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко виступила з трибуни ВРУ. Вона заявила, що її фракція підтримує одеського активіста Сергія Стерненка, який два роки тому вбив людину.
«Я вважаю, що терор проти патріотів неприпустимий. Усе, що відбувається навколо цього, виглядає ганебно і негідно України. У той же час хочу висловитися проти цинізму, який сьогодні панує під гаслами проти політичних репресій», - заявила вона.
Депутат ВРУ нагадала, що попередній режим викидав з країни Міхеїла Саакашвілі, Савіка Шустера, переслідував журналістів та порушував кримінальні справи проти керівників регіональних партійних організацій «Батьківщини».
Тимошенко також згадала про меморандум з МВФ.
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