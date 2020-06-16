Актрисі Катерині Варнаві дозволили в’їзд в Україну

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Російська актриса тепер може повернутися до проектів в Україні.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 15 червня, Міністерство культури, молоді та спорту України виключило російську актрису Катерину Варнаву зі списку людей, які загрожують національній безпеці України, й яким заборонений в’їзд в країну.
Тепер актриса, яка раніше була телеведучою на «Новому каналі», може зайнятися проектами в Україні. Як відомо, саме «Новий канал» ще взимку просив викреслити знаменитість з так званого чорного списку.
Тим не менше, згідно з документами, Катерину Варнаву виключили зі списку на підставі звернення СБУ від 6 березня.
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