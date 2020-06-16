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27-річна знаменитість витратила сім днів для оновлення старих тату.
Новину передає «Преса України».
27-річна американська музична зірка Cardi B показала шанувальникам процес перевтілення її старих татуювань. За словами співачки, вона витратила цілий тиждень аби покращити свої масивні татуювання на спині та бедрах.
Cardi B нагадала, що масивне татуювання павича вона зробила 10 років тому. Відомо, що коректувати татуювання знаменитості взявся майстер Джеймі Шейн.
Варто зазначити також, що новина про зміни у зовнішності Cardi B зібрала понад 2,8 мільйона лайків та коментарів на її сторінці у соцмережі.
10:26: Cardi B оновила татуювання
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