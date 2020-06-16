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Чернівецька область нарахувала понад 4000 людей з коронавірусом

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 09:51
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Чернівецька область нарахувала понад 4000 людей з коронавірусом

За останню добу тут виявили 55 нових хворих на Covid-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук повідомив, що в області кількість хворих на коронавірус зросла до 4019 осіб. За попередніми даними, минулої доби було зафіксовано 55 нових випадків.

У зв’язку з таким ходом подій в області не планують послаблювати карантин. До слова, за даними МОЗ, за останню добу в Україні було виявлено 666 нових випадків захворювання на коронавірус. Варто зазначити також, що у Держстаті відмовляються надавати статистику щодо смертності від коронавірусу.  За словами експертів, такий хід подій наштовхує на думку, що відомство не хоче брати на себе відповідальність за «вигадані дані».

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