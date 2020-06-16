Каньє Уест випускатиме косметику

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 09:17

Зірковий репер вирішив стати конкурентом власній дружині та її сестрам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що американський репер Каньє Уест подав заявку на реєстрацію торгової марки косметики під брендом Yeezy. Як відомо, під цим брендом він випускає одяг та взуття.

У заявці компанії вказано, що торгова марка випускатиме товари для макіяжу, накладні вії, маски для обличчя, лак для нігтів, зволожуючі засоби, гелі для ванн, масла для тіла, крем для гоління, засоби по догляду за волоссям та парфумерію. Також Yeezy зможе випускати дезодоранти, зубні пасти та інше.

До слова, в разі реалізації плану репер буде конкурувати з дружиною Кім Кардашьян, якій належать бренди KKW Beauty і KKW Fragrance, та її сестрою Кайлі Дженнер, яка володіє Kylie Cosmetics і Kylie Skin.