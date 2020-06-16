«Слуги народу» вразили деклараціями з мільйонами

Чернівецька область нарахувала понад 4000 людей з коронавірусом 09:51
Стерненко зібрав прихильників та направ їх під будинку Зеленського та Венедиктової 08:08
Суїцид або вбивство - У Києві розігралася драма між турком та українкою 07:36
Перша українська малина в 2,5 рази дорожча в порівнянні з минулим роком 14:57
Гомосексуалізм – це норма: Українців здивував підручник для 10-річних дітей 14:08
Спека та град – Синоптик здивувала прогнозом погоди для українців 13:45
Справа Стернека – Прихильники підозрюваного у вбивстві напали на журналістів 13:15
В МОЗ назвали області, які не послаблять карантинні заходи 12:33
У Мінсоцполітики заговорили про реальний прожитковий мінімум в Україні 11:47
12 нових смертей – Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні 09:54
Перемога над Covid-19 - Франція повертається до звичного життя 09:17
Предполагаемая неуплата Тигипко налогов в размере 100 миллионов долларов при продаже «ТАС-Комерцбанк» группе Swedbank 07:41
Пачки грошей народні обранці довіряють далеко не банкам.
Новину передає «Преса України».
Одразу 153 депутати від президентської фракції «Слуга народу» задекларували мільйони. Так, кожен другий у партії – мільйонер.
Про це йдеться у звіті Комітету виборців. У десятку найбагатших народних обранців з команди президента Володимира Зеленського увійшли:
Олег Воронько - 123 млн грн.
Олександр Сова - 79 млн грн.
Андрій Герус - 38 млн грн.
Роман Мулик - 24 млн грн.
Остап Шипайло - 22 млн грн.
Руслан Горбенко - 22 млн грн.
Олександр Трухін - 21 млн грн.
Давид Арахамія - 21 млн грн.
Гео Лерос - 20 млн грн.
Артем Культенко - млн грн.
Варто зазначити, що у одного лише Олега Воронька майже три мільйони доларів у готівці та більше мільйона євро, теж у готівці. До слова, більшість «слуг» тримають зароблені гроші не в банках, а «під подушкою».
09:51: Чернівецька область нарахувала понад 4000 людей з коронавірусом
08:08: Стерненко зібрав прихильників та направ їх під будинку Зеленського та Венедиктової
07:36: Суїцид або вбивство - У Києві розігралася драма між турком та українкою
14:57: Перша українська малина в 2,5 рази дорожча в порівнянні з минулим роком
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.