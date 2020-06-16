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«Слуги народу» вразили деклараціями з мільйонами

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 08:37
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«Слуги народу» вразили деклараціями з мільйонами

Пачки грошей народні обранці довіряють далеко не банкам.

Новину передає «Преса України».

Одразу 153 депутати від президентської фракції «Слуга народу» задекларували мільйони. Так, кожен другий у партії – мільйонер. 

Про це йдеться у звіті Комітету виборців. У десятку найбагатших народних обранців з команди президента Володимира Зеленського увійшли:

Олег Воронько - 123 млн грн.

Олександр Сова - 79 млн грн.

Андрій Герус - 38 млн грн.

Роман Мулик - 24 млн грн.

Остап Шипайло - 22 млн грн.

Руслан Горбенко - 22 млн грн.

Олександр Трухін - 21 млн грн.

Давид Арахамія - 21 млн грн.

Гео Лерос - 20 млн грн.

Артем Культенко - млн грн.

Варто зазначити, що у одного лише Олега Воронька майже три мільйони доларів у готівці та більше мільйона євро, теж у готівці. До слова, більшість «слуг» тримають зароблені гроші не в банках, а «під подушкою».

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