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Стерненко зібрав прихильників та направ їх під будинку Зеленського та Венедиктової

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 08:08
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Стерненко зібрав прихильників та направ їх під будинку Зеленського та Венедиктової

Підозрюваному у вбивстві не сподобалось рішення суду, яке було озвучене 15 червня. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що декілька сотень прихильників одеського активіста Сергія Стерненка, який два роки тому вбив людину, прибули до будинку Президента України Володимира Зеленського, що у Києві. Таким чином вони протестують проти рішення суду помістити Стерненка під домашній арешт на 60 діб. А саме у військовій частині в Одесі.

Підозрюваний стверджує, що його туди не пустять. Так, після оголошення рішення суду Стерненко зібрав армію прихильників та закликав її навідатись до будинку президента та генпрокурора Ірини Венедиктової.

Активісти взяли з собою плакати з написами «Аваков – чорт», «Зелю геть», «Революція» та інші. Згодом стало відомо, що 16 червня суд перегляне місце домашнього арешту.

 

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