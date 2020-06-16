Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 12 нових смертей – Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні
  • У першої леді України виявили коронавірус
  • Вакарчук склав мандат народного депутата

Суїцид або вбивство - У Києві розігралася драма між турком та українкою

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 07:36
Версія для друку
Суїцид або вбивство - У Києві розігралася драма між турком та українкою

У центрі української столиці міжнаціональна пара посварилася, після чого сталась трагедія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що у Києві сталась сварка між громадянином Туреччини та громадянкою України. Сімейна пара, як відомо, проживає на вулиці Коновальця.

Під час сварки молодий чоловік вдарив жінку гантелею по голові. Злякавшись, що вона померла, іноземець вирішив вкоротити собі віку, вистрибнувши з вікна.

За даними МВС, сусіди почули падіння з верхнього поверху та викликали правоохоронців. Відомо, що жінку вдалось врятувати, а от іноземець загинув на місці. Тим не менше, наразі поліція перевіряє версію жінки, аби виключити вбивство з необережності.

Наразі порушено кримінальне виробництво за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції