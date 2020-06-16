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У центрі української столиці міжнаціональна пара посварилася, після чого сталась трагедія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що у Києві сталась сварка між громадянином Туреччини та громадянкою України. Сімейна пара, як відомо, проживає на вулиці Коновальця.
Під час сварки молодий чоловік вдарив жінку гантелею по голові. Злякавшись, що вона померла, іноземець вирішив вкоротити собі віку, вистрибнувши з вікна.
За даними МВС, сусіди почули падіння з верхнього поверху та викликали правоохоронців. Відомо, що жінку вдалось врятувати, а от іноземець загинув на місці. Тим не менше, наразі поліція перевіряє версію жінки, аби виключити вбивство з необережності.
Наразі порушено кримінальне виробництво за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
08:08: Стерненко зібрав прихильників та направ їх під будинку Зеленського та Венедиктової
07:36: Суїцид або вбивство - У Києві розігралася драма між турком та українкою
14:57: Перша українська малина в 2,5 рази дорожча в порівнянні з минулим роком
14:08: Гомосексуалізм – це норма: Українців здивував підручник для 10-річних дітей
13:45: Спека та град – Синоптик здивувала прогнозом погоди для українців
13:15: Справа Стернека – Прихильники підозрюваного у вбивстві напали на журналістів
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