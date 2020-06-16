Суїцид або вбивство - У Києві розігралася драма між турком та українкою

Аня Мартинюк 16 червня 2020, 07:36

У центрі української столиці міжнаціональна пара посварилася, після чого сталась трагедія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 червня, стало відомо, що у Києві сталась сварка між громадянином Туреччини та громадянкою України. Сімейна пара, як відомо, проживає на вулиці Коновальця.

Під час сварки молодий чоловік вдарив жінку гантелею по голові. Злякавшись, що вона померла, іноземець вирішив вкоротити собі віку, вистрибнувши з вікна.

За даними МВС, сусіди почули падіння з верхнього поверху та викликали правоохоронців. Відомо, що жінку вдалось врятувати, а от іноземець загинув на місці. Тим не менше, наразі поліція перевіряє версію жінки, аби виключити вбивство з необережності.

Наразі порушено кримінальне виробництво за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).