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Фермерські господарства в південних регіонах України розпочали збирання ранньої малини. Сезон стартував лише з незначним запізненням.
Новина повідомляє «Преса України».
Торговці малини в Україні розповіли, як змінилася ціна на ягоду.
«В даний час партії ягоди, що відправляються на реалізацію, дуже маленькі, хоча попит оптовиків на ранню малину вже значний. У зв'язку з цим, навіть порівняно висока ціна не відлякує покупців. Середня дрібнооптова ціна на цю ягоду на півдні країни в даний час складає 230-260 грн/кг (8,6-9,7 $/ кг). Ціна малини імпортного походження в середньому в три рази вище - близько 28 $/кг», - заявляють гравці ринку.
У 2019 році перша українська малина відкритого грунту продавалася значно дешевше. Дрібнооптові ціни на малину трималися на рівні близькому до 100 грн/кг, тобто малина була в 2,5 рази дешевше, ніж в цьому році.
Продовця відзначають, що в даний час ціни майже на всі види ягід, які можна купити в Україні, значно вищі, ніж роком раніше.
14:57: Перша українська малина в 2,5 рази дорожча в порівнянні з минулим роком
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