Перша українська малина в 2,5 рази дорожча в порівнянні з минулим роком

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 14:57

Фермерські господарства в південних регіонах України розпочали збирання ранньої малини. Сезон стартував лише з незначним запізненням.

Новина повідомляє «Преса України».

Торговці малини в Україні розповіли, як змінилася ціна на ягоду.

«В даний час партії ягоди, що відправляються на реалізацію, дуже маленькі, хоча попит оптовиків на ранню малину вже значний. У зв'язку з цим, навіть порівняно висока ціна не відлякує покупців. Середня дрібнооптова ціна на цю ягоду на півдні країни в даний час складає 230-260 грн/кг (8,6-9,7 $/ кг). Ціна малини імпортного походження в середньому в три рази вище - близько 28 $/кг», - заявляють гравці ринку.

У 2019 році перша українська малина відкритого грунту продавалася значно дешевше. Дрібнооптові ціни на малину трималися на рівні близькому до 100 грн/кг, тобто малина була в 2,5 рази дешевше, ніж в цьому році.

Продовця відзначають, що в даний час ціни майже на всі види ягід, які можна купити в Україні, значно вищі, ніж роком раніше.