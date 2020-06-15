МОН оприлюднило дати основної сесії ЗНО

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 14:35

Любомира Мандзій розповіла, коли відбудеться ЗНО в Україні та до чого варто готуватись абітурієнтам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що основна сесія ЗНО пройде з 25 червня до 17 липня. Додаткова сесія пройде з 23 липня до 11 серпня.

Виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій зазначила, що абітурієнти будуть забезпечені антисептиками та масками. Перед здачею ЗНО усі абітурієнти пройдуть температурний скрінінг.

Крім того, столи в аудиторіях розставлять на відстані 1,5 м один від одного.