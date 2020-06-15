Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 12 нових смертей – Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні
  • У першої леді України виявили коронавірус
  • Вакарчук склав мандат народного депутата

МОН оприлюднило дати основної сесії ЗНО

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 14:35
Версія для друку
МОН оприлюднило дати основної сесії ЗНО

Любомира Мандзій розповіла, коли відбудеться ЗНО в Україні та до чого варто готуватись абітурієнтам. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що основна сесія ЗНО пройде з 25 червня до 17 липня. Додаткова сесія пройде з 23 липня до 11 серпня.

Виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій зазначила, що абітурієнти будуть забезпечені антисептиками та масками. Перед здачею ЗНО усі абітурієнти пройдуть температурний скрінінг.

Крім того, столи в аудиторіях розставлять на відстані 1,5 м один від одного.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції