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Ганна Сєдакова поділилась фото у капальнику

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 14:18
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Ганна Сєдакова поділилась фото у капальнику

Відома співачка вирішила показати коханого.

Новину передає «Преса України».

Музична зірка Ганна Сєдакова представила своїм шанувальника фото, на якому вона позує у купальнику разом з новим коханим.

Колишня учасниця “ВІА Гри” позувала на яхті в яскравому червоному купальнику. Тим часом її обранець Яніс Тімм позував у шортах.

Інтернет-спільнота зауважила, що пара дуже гармонічна.

 

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