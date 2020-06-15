Ганна Сєдакова поділилась фото у капальнику

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 14:18

Відома співачка вирішила показати коханого.

Новину передає «Преса України».

Музична зірка Ганна Сєдакова представила своїм шанувальника фото, на якому вона позує у купальнику разом з новим коханим.

Колишня учасниця “ВІА Гри” позувала на яхті в яскравому червоному купальнику. Тим часом її обранець Яніс Тімм позував у шортах.

Інтернет-спільнота зауважила, що пара дуже гармонічна.