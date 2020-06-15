Ганна Сєдакова поділилась фото у капальнику

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Відома співачка вирішила показати коханого.
Новину передає «Преса України».
Музична зірка Ганна Сєдакова представила своїм шанувальника фото, на якому вона позує у купальнику разом з новим коханим.
Колишня учасниця “ВІА Гри” позувала на яхті в яскравому червоному купальнику. Тим часом її обранець Яніс Тімм позував у шортах.
Інтернет-спільнота зауважила, що пара дуже гармонічна.
14:57: Перша українська малина в 2,5 рази дорожча в порівнянні з минулим роком
14:08: Гомосексуалізм – це норма: Українців здивував підручник для 10-річних дітей
13:45: Спека та град – Синоптик здивувала прогнозом погоди для українців
13:15: Справа Стернека – Прихильники підозрюваного у вбивстві напали на журналістів
12:33: В МОЗ назвали області, які не послаблять карантинні заходи
11:47: У Мінсоцполітики заговорили про реальний прожитковий мінімум в Україні
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