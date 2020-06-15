Гомосексуалізм – це норма: Українців здивував підручник для 10-річних дітей

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 14:08

Інтернет-спільнота розкритикувала книгу для дітей «Енциклопедія статевого життя».

Новину передає «Преса України».

На сторінці «Християнський консерватизм» звернули увагу підручник для дітей віком 10-13 років «Енциклопедія статевого життя», в якому мова йде про «особливе» статеве життя. А саме про гомосексуалізм та мастурбацію.

Автори книги при підносять матеріал, зазначаючи, що це абсолютно природні речі.

«Із “виховної” книжки для дітей віком 10-13 років. Ні, це не страшилки про “Гейропу”. Це реалії сучасної України», - йдеться у повідомленні.

Інтернет-спільнота обурилась такому ходу подій, зазначивши, що батькам варто ретельніше підбирати книги дітям.