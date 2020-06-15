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Інтернет-спільнота розкритикувала книгу для дітей «Енциклопедія статевого життя».
Новину передає «Преса України».
На сторінці «Християнський консерватизм» звернули увагу підручник для дітей віком 10-13 років «Енциклопедія статевого життя», в якому мова йде про «особливе» статеве життя. А саме про гомосексуалізм та мастурбацію.
Автори книги при підносять матеріал, зазначаючи, що це абсолютно природні речі.
«Із “виховної” книжки для дітей віком 10-13 років. Ні, це не страшилки про “Гейропу”. Це реалії сучасної України», - йдеться у повідомленні.
Інтернет-спільнота обурилась такому ходу подій, зазначивши, що батькам варто ретельніше підбирати книги дітям.
14:57: Перша українська малина в 2,5 рази дорожча в порівнянні з минулим роком
14:08: Гомосексуалізм – це норма: Українців здивував підручник для 10-річних дітей
13:45: Спека та град – Синоптик здивувала прогнозом погоди для українців
13:15: Справа Стернека – Прихильники підозрюваного у вбивстві напали на журналістів
12:33: В МОЗ назвали області, які не послаблять карантинні заходи
11:47: У Мінсоцполітики заговорили про реальний прожитковий мінімум в Україні
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