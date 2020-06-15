Спека та град – Синоптик здивувала прогнозом погоди для українців 13:45
Справа Стернека – Прихильники підозрюваного у вбивстві напали на журналістів 13:15
В МОЗ назвали області, які не послаблять карантинні заходи 12:33
У Мінсоцполітики заговорили про реальний прожитковий мінімум в Україні 11:47
12 нових смертей – Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні 09:54
Перемога над Covid-19 - Франція повертається до звичного життя 09:17
Відома актриса подарувала дочці Джорджа Флойда акції Disney 07:36
За рік в Україні різко подорожчали сигарети та алкоголь 16:42
30 гривень за долар – У МВФ дали свіжий проноз щодо курсу в Україні 16:25
Кокаїнові сни – Богдану відповіли на критику Зеленського 15:25
Степанов дав добро на проведення весіль на тлі пандемії 12:12
Наталія Діденко спрогнозувала грози та поступове підняття температури повітря. Однак, не у всіх областях України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 червня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 16 червня. За її прогнозом, грози очікуються майже повсюди в Україні. Виключенням стануть Сумщина, Харківщина, Луганщина.
«Якщо гроза - є ймовірність локальних шквалу та граду!» - наголосила вона.
Стовпчики термометрів тим часом покажуть +25+30 градусів. Тепліше на Сході, +28+33 градуси. Діденко наголосила, що у другій половині тижня температура повітря підніметься ще на 2-4 градуси.
13:45: Спека та град – Синоптик здивувала прогнозом погоди для українців
13:15: Справа Стернека – Прихильники підозрюваного у вбивстві напали на журналістів
12:33: В МОЗ назвали області, які не послаблять карантинні заходи
11:47: У Мінсоцполітики заговорили про реальний прожитковий мінімум в Україні
09:54: 12 нових смертей – Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні
09:17: Перемога над Covid-19 - Франція повертається до звичного життя
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.