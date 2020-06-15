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Спека та град – Синоптик здивувала прогнозом погоди для українців

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 13:45
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Спека та град – Синоптик здивувала прогнозом погоди для українців

Наталія Діденко спрогнозувала грози та поступове підняття температури повітря. Однак, не у всіх областях України. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 16 червня. За її прогнозом, грози очікуються  майже повсюди в Україні. Виключенням стануть Сумщина, Харківщина, Луганщина.

«Якщо гроза - є ймовірність локальних шквалу та граду!» - наголосила вона.

Стовпчики термометрів тим часом покажуть +25+30 градусів. Тепліше на Сході, +28+33 градуси. Діденко наголосила, що у другій половині тижня температура повітря підніметься ще на 2-4 градуси. 

 

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