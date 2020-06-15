Справа Стернека – Прихильники підозрюваного у вбивстві напали на журналістів

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 13:15

Активісти, які захищають інтереси одеського вбивці Сергія Стерненка, напали на журналістів Анатолія Шарія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, біля будівлі Шевченківського районного суду, де одеському радикалу Сергію Стернеку обирають запобіжний захід, трапилась сутичка. Відомо, що протестувальники, які підтримують Стерненка, вирішили прогнати журналістів Анатолія Шарія.

Подію прокоментував сам Анатолій Шарій.

«Черговий напад на наших журналістів. Поліція не діє, дивиться. По суті, без варіантів після такого роду нападів Стерненко повинен бути взятий під варту. Так було б у будь-якій нормальній державі. У недорозвиненій недодержаві з боягузливим правителем і марним МВС все інакше - поліція виштовхнули з-під суду всіх неугодних журналістів», - написав він у соцмережі.

Також Шарій зажадав коментарів від голови Нацполіції Києва та заступника голови Нацполіції України.