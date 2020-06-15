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В МОЗ назвали області, які не послаблять карантинні заходи

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 12:33
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В МОЗ назвали області, які не послаблять карантинні заходи

Мова йде про Київ та десять областей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що 10 областей та столиця України не готові до чергового етапу послаблення карантину. У прес-службі МОЗ заявили, що це Волинська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, а також Чернігівська області.

Наразі вищезгадані регіони не відповідають необхідним показникам. Для прикладу, у Києві на 100 тисяч населення зафіксовано 16,38 активних випадків коронавірусу. Допустима кількість хворих становить 12 осіб.

До слова, станом на 15 червня в Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної інфекції.

 

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