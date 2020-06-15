В МОЗ назвали області, які не послаблять карантинні заходи

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 12:33

Мова йде про Київ та десять областей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що 10 областей та столиця України не готові до чергового етапу послаблення карантину. У прес-службі МОЗ заявили, що це Волинська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, а також Чернігівська області.

Наразі вищезгадані регіони не відповідають необхідним показникам. Для прикладу, у Києві на 100 тисяч населення зафіксовано 16,38 активних випадків коронавірусу. Допустима кількість хворих становить 12 осіб.

До слова, станом на 15 червня в Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної інфекції.