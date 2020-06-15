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Мова йде про Київ та десять областей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що 10 областей та столиця України не готові до чергового етапу послаблення карантину. У прес-службі МОЗ заявили, що це Волинська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, а також Чернігівська області.
Наразі вищезгадані регіони не відповідають необхідним показникам. Для прикладу, у Києві на 100 тисяч населення зафіксовано 16,38 активних випадків коронавірусу. Допустима кількість хворих становить 12 осіб.
До слова, станом на 15 червня в Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної інфекції.
13:45: Спека та град – Синоптик здивувала прогнозом погоди для українців
13:15: Справа Стернека – Прихильники підозрюваного у вбивстві напали на журналістів
12:33: В МОЗ назвали області, які не послаблять карантинні заходи
11:47: У Мінсоцполітики заговорили про реальний прожитковий мінімум в Україні
09:54: 12 нових смертей – Оновлена статистика щодо коронавірусу в Україні
09:17: Перемога над Covid-19 - Франція повертається до звичного життя
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