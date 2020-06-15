У Мінсоцполітики заговорили про реальний прожитковий мінімум в Україні

Аня Мартинюк 15 червня 2020, 11:47

Міністр Марина Лазебна вважає, що люди повинні знати, яким є реальний прожитковий мінімум в Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що українці мають знати, яким є реальний прожитковий мінімум.

«Тому що сьогодні це фактично рівень виживання, а не проживання. Іноді дивуєшся, коли дивишся, який набір продуктів і товарів туди входить, і як це можна прив’язати до вимірювання гідного життя людини», - прокоментувала вона.

За її словами, зараз до розміру прожиткового мінімуму прив’язані виплати, штрафи і надбавки. Тому наразі у ВРУ працюють над зміною формули розрахунку прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, прожитковий мінімум в Україні на місяць становить 2027 гривень на одну людину. З 1 липня це число становитиме 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень. Лазебна зазначила, що реальний прожитковий мінімум становить 4,2-4,3 тис. грн.