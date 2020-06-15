У Києві велосипедисти влаштували протест під мерією

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Власники двохколісних транспортних засобів вимагають покращення велосипедної структури.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 червня, під стіни Київської міської держадміністрації прибули десятки велосипедистів. Вони влаштували так званий лежачий протест, вимагаючи покращення велосипедної структури та безпеки для велосипедистів.
Власники двохколісних транспортних засобів згадали про інцидент, який мав місце 11 червня, коли сталась ДТП за участю вантажівки та велосипедиста. На жаль, тоді велосипедист загинув.
За словами учасників акції, водії нехтують правилами дорожнього руху, часто перевищують швидкість, паркуються на велосипедних доріжках.
Варто зазначити, що на акцію протесту її учасники взяли з собою плакати та велосипеди.
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